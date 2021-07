Resident Evil Village: la versione PC piratata è priva dei problemi di stuttering

Capcom può dirsi indubbiamente soddisfatta dal successo di Resident Evil Village, il quale ha recentemente raggiunto e superato quota 4,5 milioni di copie distribuite in tutto il mondo. Ad oltre due mesi dal lancio, tuttavia, persistono dei problemi di stuttering nella versione PC, documentati anche dagli esperti di Digital Foundry.

La compagnia di Osaka si è mostrata sempre piuttosto restia nel commentare queste problematiche, e oggi forse abbiamo scoperto il perché. Un gruppo di hacker conosciuto come EMPRESS, dopo essere riuscito a piratare la versione PC di Resident Evil Village, ha scoperto che assieme al DRM e alla tecnologia anti-tamper sono spariti anche i fenomeni di stuttering: "Tutti gli impuntamenti in-game, come quelli che si verificano uccidendo gli zombie, spariscono poiché la maggior parte delle funzioni del DRM non viene più eseguita. Ciò risulta in un'esperienza molto più fluida", dichiarano i membri di EMPRESS. A quanto pare, allo stato attuale Resident Evil Village è protetto dalla tecnologia anti-tamper V3 di Capcom e da Denuvo V11.

Incuriosita dalla faccenda, la redazione di DSOGaming ha scaricato la versione piratata di Resident Evil Village constatando l'effettiva scomparsa dei fenomeni di stuttering: "Sorprendentemente, non abbiamo notato neppure un singolo episodio di stuttering in due ore di gioco. Neppure nelle catacombe del castello di Lady Dimestruscu, noto per i suoi impuntamenti quando vengono eliminati gli zombie".

Con questa notizia non intendiamo in alcun modo invogliarvi a piratare Resident Evil Village, una pratica che l'autore di questa news e l'intera redazione di Everyeye condannano in ogni sua forma, essendo illegale e dannosa per chi crea i videogiochi che tanto amiamo. Ci auguriamo, in ogni caso, che Capcom decida di intervenire in prima persona su una problematica che affligge il gioco fin dal lancio, specialmente ora che la causa sembra essere stata scoperta.