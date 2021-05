Resident Evil Village: la versione PS5 digitale giocabile già da domani?

L'uscita di Resident Evil Village è fissata per dopodomani, 7 maggio, ma sembra che l'edizione digitale dell'attesissimo Survival Horror firmato Capcom possa essere disponibile ancora prima della data ufficiale.

Alcuni utenti possessori di PlayStation 5 hanno infatti segnalato che coloro che hanno acquistato il gioco dal PlayStation Store avranno accesso a tutti i suoi contenuti nelle prossime ore di domani, 6 maggio. Non è dato sapere al momento se la situazione sia la medesima anche per tutte le altre versioni del gioco (ricordiamo che Village sarà disponibile anche su PC, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Google Stadia), ma non è da escludere che Capcom possa aver deciso di anticipare l'uscita della sua opera su tutti i sistemi. Del resto, il day one della versione fisica di Resident Evil Village è già stato rotto, pertanto la mossa del colosso giapponese avrebbe senso così da garantire a tutti i fan l'accesso al gioco completo anzitempo.

Nelle poche ore che vi separano dall'uscita del gioco potete leggere la nostra recensione di Resident Evil Village per scoprire tutti i punti forti ed eventuali criticità di un prodotto che promette di mantenere alto il nome della sua storica serie di appartenenza. Che aspettative avete per questo ottavo episodio?