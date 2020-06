Resident Evil Village, la Video Anteprima: bestie, streghe e un villaggio innevato

Annunciato durante l'evento di presentazione dei giochi di PlayStation 5, Resident Evil Village, ottavo capitolo regolare della serie survival horror di Capcom, è rapidamente diventato uno dei più chiacchierati in rete. Facciamo il punto della situazione su tutte le novità che saranno incluse nel gioco.

Il trailer dell'annuncio di Resident Evil Village ha confermato le numerose indiscrezioni circolate in rete nelle settimane immediatamente precedenti, presentando un prodotto divisivo, che proporrà ancora una volta la visuale in prima persona e al contempo sarà caratterizzato da elementi sperimentali. Abbiamo intravisto bestie e streghe, un pool di orrori decisamente inediti per la longeva serie Resident Evi.

Tornano Ethan Winters, protagonista di Resident Evil 7, e Chris Redfield, che sembra aver riacquistato il suo storico look ultra-pompato. L'altro grande protagonista dell'avventura, a detta del team di sviluppo, sarà proprio il villaggio, che a giudicare da un indizio scovato in un video sarà ubicato in Romania. Le suggestioni regalateci dal trailer sono molteplici, ed è già possibile avanzare molteplici teorie su ciò che possiamo aspettarci dalla produzione. Per questo motivo vi consigliamo di approfondire l'argomento guardando la Video Anteprima in apertura di notizia e leggendo l'Anteprima di Resident Evil Village curata da Giuseppe Carrabba. Prima di lasciarvi, ricordiamo tuttavia che il gioco è atteso nel 2021 su PlayStation 5, Xbox Series X e PC.