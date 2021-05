Resident Evil Village: l'altezza di Ethan e Lady Dimitrescu a confronto in un video

L'utilizzo delle mod in Resident Evil Village permette di vedere l'horror Capcom da un punto di vista completamente diverso. A tal proposito, ecco un video che mostra le incredibili differenze in termini di statura tra il protagonista e la villain più amata del gioco.

Utilizzando una mod che abilita la visuale in terza persona, lo YouTuber Bear Gaming Asia ha potuto osservare una scena d'intermezzo da un'angolazione diversa e grazie alla quale è stato possibile confrontare in maniera diretta la differenza d'altezza tra Ethan e Lady Dimitrescu. Come potete vedere nel filmato in apertura della notizia, da questo punto di vista è possibile notare quanto la donna sia alta sia rispetto al protagonista che alle sue tre figlie. Osservando la stessa scena in prima persona non è possibile percepire la reale differenza tra i vari personaggi, che grazie a questo stratagemma è ora più evidente che mai.

Sapevate che sono state distribuite quattro milioni di copie di Resident Evil Village dal lancio?