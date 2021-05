Resident Evil Village: i villain diventano adorabili pupazzi nel nuovo spot giapponese

Terrificanti, misteriosi, assetati di sangue, senza scrupoli: i villain di Resident Evil Village hanno tutte le carte in regola per imporsi tra i più iconici della saga. Preparatevi però, perché dopo questo filmato non li vedrete più allo stesso modo!

Come parte della campagna pubblicitaria in vista dell'uscita del gioco, fissata per il prossimo 7 maggio. Capcom ha realizzato un nuovo spot specificamente indirizzato al mercato nipponico, nel quale i villain di Resident Evil Village sono stati trasformati in adorabili pupazzi e cantano allegramente! L'obiettivo? Cercare di convincere i giocatori più fifoni che Resident Evil Village non è pauroso! Ci sono l'altissima vampira Lady Dimitrescu, l'ingegnere Karl Heisenberg, l'ingobbito Salvatore Moreau ed Angie, che nel gioco è davvero un pupazzo (quasi sicuramente ha funto da ispirazione per lo spot). Angie indossa un abito da sposa, e in Resident Evil Village viene sorretta da Donna Beneviento, una donna con il volto coperto e perennemente a lutto. Chissà che misteri nascondono...

Potete guardare anche voi lo spot dirigendovi in cima a questa notizia. Ne approfittiamo per ricordarvi che la scorsa notte è stata finalmente messa a disposizione la demo di gameplay di Resident Evil Village su tutte le piattaforme: avete tempo fino alle 02:00 di lunedì 10 maggio per trascorrere un totale di 60 minuti nel Villaggio e nel Castello su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Stadia.