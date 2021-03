Resident Evil Village, visuale in soggettiva e segreti di Ethan: nuovi dettagli da Capcom

L'ultimo numero della rivista EDGE ospita uno speciale su Resident Evil Village con un'intervista a Morimasa Sato. Nell'articolo, il direttore del kolossal horror di Capcom condivide un importante aneddoto sullo sviluppo di RE Village e consiglia ai fan di prepararsi all'arrivo di "una grande sorpresa per Ethan".

Durante l'intervista, il massimo responsabile dello sviluppo di Resident Evil Village racconta di come "in origine il team aveva delle opinioni contrastanti per la scelta della prima o della terza persona come inquadratura ideale per esprimere un certo tipo di esperienza di combattimento. Non c'è voluto molto, però, per giungere alla conclusione che la visuale in soggettiva ci avrebbe aiutati a esprimere meglio la paura e la disperazione provate da Ethan nel corso della storia, la telecamera in prima persona rende il tutto molto più ravvicinato e, per questo, personale".

Sempre in merito all'esperienza a tinte oscure da vivere nei panni di Ethan, Sato spiega che "uno dei temi centrali della serie di Resident Evil è l'horror o la paura, quindi vi avverto: ciò che avete visto fino ad ora di RE Village non rappresenta l'intero ventaglio di situazioni terrorizzanti che dovrete sperimentare nel corso del gioco. Ci saranno molte scene intense e incredibilmente paurose, ma ovviamente abbiamo deciso di non mostrarvele per lasciare che siate voi stessi a scoprirle. Un'altra grande sorpresa sarà poi quella che attende Ethan Winters in questa storia, ma anche qui, la potrete scoprire solo giocando e vedendola di persona!".

Di recente, Capcom ha ribadito che in Resident Evil Village si potranno calciare i nemici e bloccare i colpi tramite delle animazioni apposite che, di certo, contribuiranno a elevare il tasso di divertimento offerto dal titolo in arrivo su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X/S per il 7 maggio.