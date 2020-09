Resident Evil Village, volete saperne di più? C'è da aspettare qualche mese

Nel corso del Tokyo Game Show 2020 Capcom ha dedicato ampio spazio a quello che è sicuramente il suo gioco più atteso, Resident Evil Village, nuovo capitolo regolare della celebre saga a base di zombie previsto su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

La compagnia di Osaka ha mostrato un nuovo video-diario dello sviluppo di Resident Evil Village, incentrato in particolar modo sulla figura di Ethan Winters (già protagonista del settimo capitolo della serie), e si è mostrata aperta nei confronti della possibile pubblicazione di Resident Evil Village su PS4 e Xbox One. I fan, in realtà, si aspettavano qualcosa di più, e probabilmente non saranno felici di sapere che dovranno pazientare diversi mesi prima di sentir parlare nuovamente del gioco. Capcom ha infatti aggiornato il sito ufficiale scrivendo a chiare lettere il prossimo aggiornamento su Resident Evil Village verrà fornito quest'inverno, una finestra temporale piuttosto ampia che va da dicembre fino a marzo del prossimo anno.

Insomma, c'è da pazientare un bel po'. Resident Evil Village, ricordiamo, è ufficialmente in sviluppo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC, ed è atteso sugli scaffali fisici e digitali nel 2021.