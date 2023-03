Resident Evil Village VR, attenzione a casa Beneviento: come evitare un grave bug

Con la pubblicazione dell'aggiornamento gratis di Resident Evil: Village VR, i giocatori in possesso di PlayStation VR2 hanno potuto iniziare un viaggio coinvolgente all'interno del survival horror di Capcom.

A distanza di alcune settimane dal lancio del titolo in realtà virtuale, la software house segnala però ai giocatori un importante problema. Al momento, Resident Evil: Village VR presenta infatti un bug in grado di compromettere l'avanzamento nella campagna principale. Il team di Capcom garantisce di star già lavorando a un fix risolutivo, ma nel frattempo invita il pubblico a prestare particolare attenzione nel corso dell'esplorazione di Casa Beneviento.

All'interno dell'area, i giocatori hanno la necessità di recuperare la chiave del quadro elettrico della magione. Una volta ottenuto l'oggetto, a causa di un bug, è al momento possibile raggiungere la stanza delle medicine transitando da una porta che dà sullo studio. Quest'ultima, tuttavia, dovrebbe essere chiusa e attraversarla porta i giocatori a saltare l'incontro con il personaggio di Baby. Così facendo, risulterà impossibile procedere con Resident Evil: Village VR. In attesa di una soluzione definitiva, si invita dunque i giocatori a non aprire la porta incriminata prima del dovuto.



Ricordiamo che per osservare il titolo VR in azione potete visionarne il gameplay nella nostra prova di Resident Evil: Village VR.