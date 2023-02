Resident Evil Village VR disponibile ora con aggiornamento gratis su PlayStation VR2

Capcom annuncia la disponibilità di Resident Evil Village VR Mode, modalità VR del celebre survival horror, disponibile da oggi solo su PlayStation VR2 come aggiornamento gratis per tutti i possessori di Resident Evil Village e Resident Evil Village Gold Edition per PS5.

La modalità VR permette di giocare l'intera campagna di Village in Realtà Virtuale con supporto per la risoluzione HDR 4K, nuovi effetti audio 3D e un sistema di controllo riprogettato per la tecnologia di tracciamento oculare di PlayStation VR2.

Resident Evil Village VR sfrutta anche le potenzialità dei controller Sense, a questo proposito il gioco include anche due nuove modalità denominate Tutorial VR e Poligono di Tiro, pensante proprio per aiutare i giocatori a prendere confidenza con i controlli di PlayStation VR2. Una demo di Resident Evil Village VR è disponibile su PlayStation Store, una bella occasione dunque per provare una porzione del gioco in Realtà Virtuale e testare con mano il lavoro svolto per adattare il gioco alla VR.

Capcom ha poi annunciato l'inizio dello sviluppo di contenuti VR per Resident Evil 4 Remake, anche in questo caso si parla di un DLC gratuito per tutti i possessori del gioco, maggiori dettali sui contenuti e la modalità di distribuzione verranno rivelati più avanti.