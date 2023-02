Resident Evil Village VR: il nuovo gameplay trailer svela la data di uscita della demo

Capcom ha pubblicato un nuovo video gameplay di Resident Evil Village VR che mostra una breve sessioni di gioco ma sopratutto annuncia la data di uscita della demo giocabile per PlayStation VR2.

La versione demo sarà disponibile su PlayStation Store dal 22 febbraio, giorno di lancio della versione completa e del visore, Resident Evil Village VR infatti è uno dei giochi di lancio di PlayStation VR2. I contenuti della demo non sono stati resi noti ma probabilmente i giocatori potranno provare in Realtà Virtuale le primissime fasi dell'avventura.

Resident Evil Village VR è gratis per i possessori di RE Village e Resident Evil Village Gold Edition, questo vuol dire che chiunque possieda una qualsiasi versione del gioco per PS4 o PS5 potrà ottenere l'aggiornamento all'edizione VR senza costi aggiuntivi.

Al Tokyo Game Show di settembre abbiamo provato Resident Evil Village VR su PlayStation VR2 ottenendo buone sensazioni da questa esperienza horror in Realtà Virtuale, restiamo in attesa di poter mettere le mani sull'edizione completa al lancio del visore per pubblicare una recensione esaustiva.

Secondo alcuni dataminer, Resident Evil Village VR uscirà anche su PC, al momento però Capcom non ha confermato nulla in merito e Resident Evil Village VR è atteso solo ed esclusivamente su PlayStation VR2 dal 22 febbraio 2023.