Resident Evil Village VR, non solo PS VR? Dataminer avvista la realtà virtuale anche su PC

Di recente, vi abbiamo raccontato alcuni degli inquietanti orrori in agguato nella produzione in Realtà Virtuale nella prova di Resident Evil: Village VR firmata dal nostro Giuseppe Arace, ma presto potrebbe essere il momento per saperne di più.

A suggerirlo è la sempre più operativa community dei dataminer, che ha realizzato un avvistamento interessante. In seguito all'annuncio della versione di Resident Evil: Village VR per PS VR2, sembra infatti che l'avventura possa essere destinata a trovare spazio anche al di fuori dei lidi dell'ecosistema Sony.

All'interno del codice del nuovo update di Resident Evil: Village sono infatti stati ientificati riferimenti a diverse piattaforme. Oltre a PlayStation VR2, queste ultime includono i visori Oculus e Steam VR, con tag quali "OpenVR", "OculusTouch", "OculusVR", "OculusRemote",e "autoLaunchSteamVROnButtonPress". La sensazione, supportata anche da un recente aggiornamento che ha introdotto il Tag "VR" alla versione Steam di Resident Evil: Village, è dunque che l'ultimo tassello della saga Capcom possa approdare in Realtà Virtuale anche su dispositivi Oculus e Steam VR.



Al momento, tuttavia, non vi è stato alcun annuncio ufficiale in merito. Vale inoltre la pena ricordare che i lidi PC ad oggi ancora non dispongono di una versione VR di Resident Evil VII: Biohazard, disponibile invece su ecosistema Sony già dal 2017.