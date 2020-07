Resident Evil Village in VR: nuovi rumor puntano sulla Realtà Virtuale!

Dopo la conferma ufficiale dell'esistenza di Resident Evil Village, svelato al pubblico durante la conferenza Sony dello scorso giugno, emergono in rete nuove indiscrezioni sulla produzione.

Da BioHazard Declassified, medesima fonte che negli ultimi mesi aveva correttamente anticipato alcune informazioni legate ai Play Test dell'ottavo capitolo della serie Capcom, giungono dettagli legati ad una presunta nuova sessione di prova dell'atteso survival horror. In particolare, si riferisce di circa 30 minuti di test sul titolo, condotti alla presenza del Producer Peter Fabiano. Dalla prova sarebbero emersi molti dettagli su arrmi, Boss e scenari di Resident Evil Village, ma non solo.

Tra le informazioni che potrebbero essere trapelate, si riporta, ancora una volta, di un nuovo trailer di Resident Evil Village in arrivo a breve, ovvero nel corso del mese di agosto. In tale occasione, Capcom potrebbe essere pronta a presentare ulteriori dettagli sulla trama del gioco, incluso il ritorno di una vecchia conoscenza dei fan della saga, pronta ad affiancarsi a Chris Redfield e il reveal di un grande colpo di scena. La medesima fonte, inoltre, riferisce di una versione VR di Resident Evil Village pronta per essere presentata dal team di sviluppo, che starebbe tuttavia attendendo semaforo verde da parte di Sony prima di procedere al reveal: se ciò si rivelasse vero, sarebbe legittimo ipotizzare l'arrivo del gioco proprio su PlayStation VR.



Per saperne di più e scoprire se anche questi rumor si riveleranno veritieri, non resta altro da fare che attendere!