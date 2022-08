Resident Evil Village per PSVR2 giocabile al Tokyo Games Show: pronti a provarlo?

In occasione del PlayStation State of Play di giugno 2022 è stata annunciata la versione di Resident Evil Village per PlayStation VR2, che permetterà di godersi l'ultimo episodio della storica serie Capcom attraverso le meraviglie della realtà virtuale tramite la nuova periferica Sony collegata a PlayStation 5.

Dopo l'annuncio sono state poche le informazioni su Resident Evil Village VR, ma i lavori sul progetto procedono spediti e, anzi, presto sarà anche possibile testare con mano la nuova edizione. In vista del Tokyo Games Show 2022, in programma dal 15 al 18 settembre, Capcom conferma ufficialmente che il titolo non solo sarà presente all'evento, ma sarà disponibile anche in versione giocabile permettendo ai visitatori di poter anche sperimentare le potenzialità del PlayStation VR2.

In fiera sarà possibile testare una fase di gioco ambientata nell'ormai celebre castello di Lady Dimitrescu, così da garantire un'immersione totale all'interno del mondo di Resident Evil Village partendo proprio da una delle sue location più iconiche ed inquietanti. Da notare inoltre che Village sarà il primo gioco per PlayStation VR2 ad essere giocabile ad un evento internazionale: il debutto della periferica Sony è ancora un po' lontano dato che PlayStation VR2 non arriverà nel 2022, ma si dovrà attendere almeno fino ai primi mesi del 2023.

A maggior ragione, la prova di Resident Evil Village VR sarà importante non solo per scoprire come procedono i lavori su questa versione, ma anche per capire ancora meglio le potenzialità del visore next-gen targato PlayStation.