Resident Evil Village VR: trucchi per godersi al meglio l'horror su PSVR2

Con l’arrivo di PlayStation VR2 sugli scaffali di tutti i negozi, i giocatori in possesso nel nuovo dispositivo di casa Sony possono godersi gli orrori di Resident Evil Village da una prospettiva completamente nuova, visto che il titolo Capcom si è aggiornato in maniera gratuita per supportare a pieno la realtà virtuale.

Se state per avventurarvi nello spaventoso villaggio in cui vi si nasconde anche l’accesso al Castello di Lady Dimitrescu, ecco alcuni consigli che potrebbero tornarvi utili. Prima di cominciare, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un'approfondita recensione di Resident Evil Village VR.

Scegliete la posizione più adatta a voi

Una volta effettuato l’accesso alla modalità VR di Resident Evil Village tramite l’apposita voce nel menu principale, vi suggeriamo di recarvi nelle opzioni di gioco per modificare l’impostazione relativa allo Stile di Gioco VR. Si tratta di un’opzione particolarmente importante, poiché permette di decidere in che modo vivere l’avventura horror targata Capcom. Il menu in questione dà al giocatore la possibilità di scegliere fra ‘In piedi’ e ‘Seduti’. La prima, come suggerisce il nome stesso, consente di giocare in piedi e fa sì che la visuale sia posta alla stessa altezza della vostra testa nel mondo reale. La seconda opzione è pensata per chi vuole godersi il gioco in maniera più rilassata, giocando magari seduto su una poltrona.A prescindere da quale sia l’opzione selezionata, sarebbe opportuno liberare l’area intorno a voi, onde evitare che i movimenti compiuti durante il gameplay possano recare danni a voi o agli oggetti che vi circondano.

Movimento e rotazione visuale

Dopo aver deciso se giocare in piedi o da seduti, potete procedere con altri settaggi di grande importanza, poiché da essi dipendono due aspetti fondamentali dell’esperienza di gioco di Resident Evil Village VR: stiamo parlando del sistema di movimento e delle modalità di gestione della telecamera. Sempre nel menu delle impostazioni, potete infatti trovare la voce Movimento, che può essere scelta fra tre diverse opzioni. Con Visore VR, la gestione del movimento avviene tramite lo stick analogico destro e la direzione dello spostamento è verso dove è rivolto lo sguardo del protagonista col visore. Visore VR fisso, invece, ha un funzionamento molto simile alla precedente opzione con l’unica differenza che consiste nella direzione, poiché questa corrisponde a quella verso cui è rivolto il visore VR nel momento in cui ha inizio l'azione. La terza ed ultima scelta è Controller, che affida il totale controllo dello spostamento al PSVR2 Sense, visto che il movimento con la levetta sinistra avverrà in direzione della periferica.

Discorso simile va fatto per il ‘Tipo rotazione visuale’, altra voce del menu opzioni che propone due diverse modalità: Fluida e 'A scatto'. Scegliendo la Rotazione fluida si ottiene un risultato molto simile alla versione originale del gioco, poiché il movimento della telecamera può essere gestito liberamente tramite l’ausilio dello stick analogico destro, con la possibilità inoltre di regolare la velocità. Nel caso in cui questa prima opzione dovesse infastidirvi in qualche modo, potete optare per la Rotazione a scatto, così che la telecamera non si muova continuamente ma proceda con movimenti fissi che aiutano ad alleviare i fastidi provati da alcuni soggetti.

Giocate il Tutorial VR

Non appena avrete effettuato queste regolazioni essenziali, potreste pensare di fare un po’ di pratica prima di dare il via all’avventura di Ethan in Resident Evil Village VR. Una volta nei menu della versione del gioco adattata per la realtà virtuale, è sufficiente accedere alla sezione Bonus VR per selezionare il tutorial e giocare un breve percorso che gli sviluppatori hanno creato appositamente affinché i giocatori acquisissero dimestichezza con il peculiare sistema di controllo. Oltre ad essere utile per apprendere come giocare da questa nuova prospettiva, il Tutorial VR è perfetto anche per valutare se le opzioni configurate in precedenza siano quelle più adatte a voi o se sia necessario apportare qualche altra modifica. Sempre nella stessa sezione del menu troviamo il Poligono di tiro, ottimo per impratichirsi con l’uso delle bocche da fuoco, e le Sfide modalità VR, con le quali ci si può mettere alla prova e sbloccare anche alcuni interessanti extra nel negozio.

Attivate i ‘trucchi’

Se state trovando l’esperienza in VR di Resident Evil Village eccessivamente difficile, potrebbe esservi d’aiuto attivare alcune opzioni per l’accessibilità nell’apposito menu e che semplificano soprattutto la fase di ricarica delle armi. Attivando ad esempio la ‘Ricarica automatica ad arma vuota’, il protagonista procederà in maniera autonoma al ripristino delle munizioni nel caricatore quando queste si esauriranno, rendendo tutto più fluido e semplice. Chi invece vuole ricaricare manualmente ma preferisce il metodo tradizionale, con la ‘Ricarica automatica a un tasto’ è possibile procedere con l’animazione premendo semplicemente Cerchio o Triangolo.