Resident Evil Village VR: l'upgrade sarà a pagamento

Tra i numerosi annunci fatti da Sony all'ultimo State of Play troviamo anche Resident Evil Village VR, nuova versione dell'horror targato Capcom che potrà essere giocata con il visore di ultima generazione per PS5. Grazie al post pubblicato sul blog ufficiale dell'azienda giapponese, è stato possibile scoprire qualche dettaglio in più sul gioco.

Pur non avendo comunicato ancora una data d'uscita di Resident Evil Village VR, Sony ha confermato che il titolo non verrà distribuito gratuitamente sotto forma di aggiornamento per coloro i quali hanno già la versione standard nella loro libreria fisica o digitale. Tale informazione si può intuire dalla presenza di un chiaro riferimento al prezzo alla fine del post sul PlayStation Blog, il quale però non contiene ulteriori dettagli in merito al sistema di distribuzione della nuova versione di RE Village.

Molto probabilmente si tratterà di un aggiornamento a pagamento, ma non possiamo escludere che Capcom decida di venderlo separatamente. Dopotutto pare che la versione VR del gioco includa una serie di meccaniche inedite a livello di gameplay, come la possibilità di impugnare contemporaneamente due armi diverse.

In attesa di maggiori dettagli, vi ricordiamo che PlayStation VR2 dovrebbe arrivare nei primi mesi del 2023.