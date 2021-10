Resident Evil Village x Castlevania? Nasce Residentvania, ed è gratis!

Mentre il team di Capcom è duramente al lavoro per la realizzazione degli attesissimi DLC narrativi di Resident Evil: Village, gli appassionati della serie survival horror possono ingannare l'attesa con una insolita produzione.

Di stampo amatoriale, ma assolutamente notevole, Residentvania rappresenta una peculiare opera retrò che fonde l'immaginario di Resident Evil: Village allo stile e alle caratteristiche tipiche della serie Castlevania. Un mash-up suggestivo, realizzato con grafica a 16-bit, e ora disponibile per il pubblico grazie ad una prima Demo completamente gratuita. Pubblicata sulla piattaforma itch.io, la prova di Residentvania può infatti essere scaricata senza alcun costo. Di seguito, vi segnaliamo il link per procedere con il download:

Ethan Winters si ritrova qui intrappolato entro i confini di una versione bidimensionale del castello di Lady Dimitrescu, l'imponente vampira di Resident Evil: Village tramutatasi in icona videoludica a tempo di record. Dall'area antistante all'imponente edificio, lo sfortunato protagonista può partire ancora una volta all'avventura.



In attesa della versione completa del progetto Residentvania, la redazione è pronta a raccontarvi ogni dettaglio su questo primo assaggio dell'omaggio retrò, ovviamente con un video interamente dedicato! Trovate il filmato in apertura a questa news, oltre che sul canale YouTube di Everyeye: cosa ve ne pare di Residentvania, lo avete già provato?