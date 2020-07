Resident Evil Vllage, parla Capcom: inventario, esplorazione, PS5 e Xbox Series X

In particolare, il team Capcom conferma che Resident Evil Village porterà a conclusione la linea narrativa che vede protagonista Ethan Winter , già personaggio principale di Resident Evil 7. In aggiunta a ciò è stato confermato che l'ambientazione del nuovo RE sarà centrale per l'esperienza videoludica: gli autori ancora non vogliono discutere dell'estensione del villaggio, ma lo hanno geograficamente collocato " da qualche parte in Europa ". A livello di gameplay, si conferma che la gestione dell'inventario avrà un ruolo di grande rilievo, così come il combattimento: tra gli avversari del protagonista vengono confermati i lupi mannari , sul cui background i Producer non si sono però sbottonati. Anche l' esplorazione e la risoluzione di puzzle , si promette, saranno elementi ampiamente presenti in Resident Evil Village. Il gioco, oltre che su PC, arriverà anche su PS5 e Xbox Series X : il team ha confermato che le console next gen hanno consentito passi avanti sul fronte della grafica e dell'audio. Gli hardware next gen consentiranno inoltre di avere tempi di caricamento impercettibili e un maggiore grado di immersività.

Q12. There's a screen w/ a door that looks like a puzzle. We're intrigued; are solving mysteries an indispensable part of RE?



A13. On top of fear, combat & item management, exploration is a must in RE. Solving puzzles is definitely in; it expands the breadth of the gameplay. — Alex Aniel (@cvxfreak) July 1, 2020

Q10. In the trailer, one creature looks like a werewolf. It felt terrifying in a way I never felt before. Were they human? They seem different from zombies&ganados.



A10. It's an enemy. They will face off against the protagonists. Can't comment about their background. — Alex Aniel (@cvxfreak) July 1, 2020

Q7. As the title suggests, the village is the setting. What's the extent of it? What country is this in?



A7. We can't answer to what extent, but all we can say is the setting is somewhere in Europe. — Alex Aniel (@cvxfreak) July 1, 2020