Resident Evil vs Silent Hill: quale fa più paura?

Quando si parla di survival horror, i primi nomi che vengono in mente alla maggior parte dei fan sono Resident Evil e Silent Hill. Entrambi i brand, nati negli anni '90, hanno scritto la storia del genere e regalato forti emozioni agli appassionati attraverso numerose iterazioni.

La serie Capcom si prepara a lasciare ancora una volta il segno con Resident Evil 4 Remake (e saranno molte le differenze tra Resident Evil 4 Remake e l'originale), mentre l'opera Konami si appresta a fare il suo ritorno con Silent Hill 2 Remake che promette di essere più spaventoso dell'originale, oltre a diversi altri progetti che riporteranno in scena il franchise dopo oltre un decennio di assenza. A questo punto viene spontaneo chiederselo: quale delle due serie fa più paura?

Prima di tutto c'è un'importante precisazione da fare: pur essendo i nomi più famosi ed amati in ambito survival horror, Resident Evil e Silent Hill sono profondamente diversi l'uno dall'altro, e puntano a suscitare sensazioni di orrore e paura del tutto differenti. Sin dalle sue origini il brand di Capcom si è ispirato ai B-Movie del genere horror, facendo ampio uso di scene violente, splatter e sangue a fiumi. Non manca un ampio uso dei jumpscare oltre a fare ricorso ad una mitologia horror piuttosto classica: zombie, uomini posseduti, spettri e lupi mannari sono alcune delle creature apparse nel corso degli anni all'interno della serie, affiancati da un numero sconfinato e sempre più creativo di armi bio-organiche. Insomma, Resident Evil punta su una paura più diretta ed incentrata sulla tensione, senza dimenticare la sua propensione all'azione pura dimostrata in più occasioni nel corso dei decenni (come in Resident Evil 5 e Resident Evil 6).

Silent Hill è l'esatto opposto. Sin dal capostipite del 1999, ma ancora di più con l'immenso Silent Hill 2 e molti dei capitoli successivi, la serie Konami ha invece poggiato le sue basi su un orrore molto più psicologico e disturbato, che gioca con la mente del giocatore attraverso le personalità complesse dei suoi protagonisti e le profonde tematiche alla base della narrativa. Più che terrore o paura, ciò che i migliori Silent Hill riescono a trasmettere è un senso di angoscia e depressione che permea intere avventure. Il senso di smarrimento che trasmettono le atmosfere della nebbiosa cittadina, unità alle scene disturbanti della sua realtà parallela, è ciò che ha permesso al brand targato Konami di diventare un fenomeno di culto mai dimenticato dagli appassionati. E per via delle sue caratteristiche, forse è proprio Silent Hill la serie a trasmettere maggiori sensazioni di paura, essendo molto più psicologiche ed astratte rispetto a quelle più cruente e visive di Resident Evil, anche in quei giochi maggiormente impostati sull'azione come Silent Hill Homecoming.

In ogni caso, stiamo parlando di due classici intramontabili del panorama videoludico, che sono riusciti ad imporsi con le loro idee, atmosfere e qualità, pur puntando a strade ben diverse per trasmettere paura nel cuore dei giocatori. E voi cosa ne pensate? Quale tra Resident Evil e Silent Hill è la serie migliore?