Resident Evil: il primo zombie non si scorda mai

La serie di Resident Evil è colma di momenti terrificanti ed iconici impossibili da dimenticare. Ci basta ad esempio pensare ai jumpscare più spaventosi di Resident Evil 2 per avere un'idea di ciò che l'opera Capcom ha offerto nel corso del tempo. Ma c'è un momento in particolare che è rimasto impresso per sempre nella storia.

Ci riferiamo al primissimo incontro con uno zombie, nell'immortale capostipite della serie pubblicato nel 1996, che avviene nei minuti iniziali dell'avventura. Gli agenti della S.T.A.R.S. Alpha Team, di cui fanno parte i protagonisti Chris Redfield e Jill Valentine, sono appena arrivati a Villa Spencer (a tal proposito qual è lo scenario più iconico di Resident Evil tra la magione e la stazione di polizia?) dopo essere fuggiti da un branco di cani mutanti che hanno eliminato un loro compagno, Joseph Frost. Neanche il tempo di capire cosa succede che in lontananza all'interno della magione si sente uno sparo.

Il capitano Albert Wesker manda dunque i suoi sottoposti ad indagare per capire cosa sta succedendo. Nella sala da pranzo, vicino al camino, delle macchie di sangue fresco sono sul pavimento, segno che qualcuno è rimasto ferito. I successivi corridoi svelano l'atroce mistero: un cadavere rianimato sta banchettando sui resti di un membro del Bravo Team della S.T.A.R.S., Kenneth J. Sullivan, ma si accorge della nostra presenza e, in maniera macabra e sinistra, inclina la testa verso di noi mostrandosi in tutta la sua terrificante essenza priva di vita. Chris o Jill affrontano così il loro primo zombie, provando a sconfiggerlo oppure fuggendo in attesa di avere maggiori risorse a propria disposizione. Sarà soltanto l'inizio di una lunghissima serie che andrà anche oltre Villa Spencer, come ci racconteranno i numerosi episodi successivi di Resident Evil.

Nelle versioni occidentali dell'originale Resident Evil, tra l'altro, l'iconico momento è stato pure censurato rispetto alla versione giapponese: in quest'ultima, infatti, è possibile vedere rotolare a terra la testa mezza divorata di Kenneth, per una sequenza letteralmente da brividi lungo la schiena, mentre nelle edizioni americane ed europee lo zombie si gira e basta, senza il macabro dettaglio aggiuntivo (che verrà però ripristinato in occidente nel porting per Nintendo DS del capostipite, intitolato Resident Evil Deadly Silence). La sequenza è ovviamente presente anche in Resident Evil Remake del 2002, resa ancora più inquietante dal maggiore dettaglio grafico e dai disgustosi effetti sonori.

Quali sono i vostri ricordi con le sequenze iniziali di Resident Evil? Raccontateci tra i commenti la vostra esperienza!