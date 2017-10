Resident Evil 7: nuovo trailer per il DLC gratuito Not a Hero

Nel corso del pre-show della conferenza di apertura dellaha condiviso un nuovo trailer di, DLC gratuito diin cui indosseremo i panni di Chris Redfield, in cui ci vengono mostrate alcune sequenze di gameplay.

In Not a Hero dovremo dare la caccia a Lucas, il più scaltro fra i componenti della famiglia Baker. Rispetto al gioco principale, questo contenuto offrirà un gameplay più votato all'azione. Not a Hero sarà disponibile gratuitamente per tutti i possessori di qualsiasi versione del titolo e uscirà, assieme al DLC End of Zoe, il 12 dicembre. Lo stesso giorno sarà lanciata la Resident Evil 7 Biohazard Gold Edition, che includerà tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati fino a questo momento.