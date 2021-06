Resistance 4 cancellato, troppi giochi post-apocalittici su PlayStation: il rumor

La serie di Resistance manca sulle piattaforme Sony da ormai svariati anni e in tanti continuano a chiedersi quando arriverà il seguito del terzo capitolo della serie sparatutto in prima persona pubblicato nel 2011.

Secondo un nuovo rumor diffuso da Colin Moriarty durante l'ultimo episodio del podcast Sacred Symbol, Insomniac Games stava in realtà lavorando a Resistance 4, con la software house che alcuni anni fa aveva presentato il progetto, ancora nelle fasi embrionali, a Sony. In quel periodo, tuttavia, la casa giapponese aveva già per le mani titoli come Killzone Shadow Fall, Horizon Zero Dawn, Days Gone, e The Last of Us (alcuni in fase di sviluppo attivo, altri in pre-produzione), tutti giochi ambientati in universi post-apocalittici.

La considerazione generale, dunque, fu che un nuovo Resistance avrebbe creato una certa ridondanza tra la lineup di esclusive per PlayStation, e Sony decise di declinare la proposta di Insomniac. In particolare, si temeva un facile accostamento a The Last of Us: "Resistance 4 è stato presentato ma venne rifiutato perché suonava troppo simile a The Last of Us e non volevano che i due giochi si sovrapponessero l'uno con l'altro. Quindi, Resistance è stato cancellato a quel punto".



Gli autori di Ratchet & Clank Rift Apart non sembrano in ogni caso essersi dimenticati della sua IP, e più volte in questi ultimi anni abbiamo assistito alla pubblicazione di misteriosi messaggi legati a Resistance. Chissà che qualcosa non possa cambiare in futuro, e che non si possa trovare maggiore intesa con Sony ora che la software house fa a tutti gli effetti parte dei PlayStation Studios.