Resistance, Motorstorm, Sly Cooper e altre IP Sony pronte a tornare su PS5?

Da tempo si parla di un possibile ritorno di alcuni franchise classici di PlayStation e l'insider Foxy sembra confermare questa teoria, anche se al momento la fonte non ha avuto modo di assicurarsi dell'autenticità delle soffiate dei suoi contatti.

In particolare secondo quanto riportato, Resistance, Motorstorm, SOCOM e Sly Cooper si apprestano a fare il loro ritorno su PS5 insieme "ad altre classiche IP PlayStation." Per quanto Foxy non sia particolarmente affidabile, il rumor sembra prendere spunto da altre voci circolate di recente mettendo insieme una sorta di lista di "vecchie" IP Sony pronte al ritorno.

In particolare il ritorno di MotorStorm è stato confermato anche da altre fonti più affidabili e il gioco sembra essere nelle mani di Lucid Games, autori di Destruction AllStars, il team avrebbe lavorato per un periodo anche al reboot di Twisted Metal per PlayStation 5 prima di abbandonare il progetto, ora nelle mani di Firesprite.

Anche del ritorno di SOCOM si parla da molto tempo mentre per Resistance e Sly Cooper non abbiamo indizi recenti, chissà che Insomniac e Sucker Punch non decidano davvero tornare su questi storici franchise. E sono in molti a sperare anche in un possibile ritorno di Syphon Filter a cura di Bend Studio, autori di Days Gone.