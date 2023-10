Resistance dal peggiore al migliore: la classifica della serie FPS di Insomniac

Da anni non sappiamo che fine ha fatto la serie di Resistance, celebre trilogia pubblicata da Insomniac Games su PS3 tra il 2007 e il 2011, e non è detto che in futuro possa fare ritorno: un peccato considerato quanto il brand sia stato simbolico per la terza console casalinga Sony.

Attraverso tre giochi principali, Resistance ha saputo appassionato milioni di fan nel mondo grazie alla qualità del suo gameplay ed il contesto storico alternativo in cui è ambientato, in una versione alternativa degli anni '50 in cui la Terra è stata sconvolta dall'invasione dei Chimera. Ma quale dei tre episodi è il migliore? Scopriamolo attraverso la classifica:

3) Resistance 3

Il capitolo conclusivo della trilogia è considerato il meno riuscito, pur portandosi comunque a casa un'ottima media di 83 su Metacritic. A differenza dei predecessori, maggiormente incentrati su un contesto bellico, Resistance 3 punta ad atmosfere più avventurose, con i giocatori che accompagnano il protagonista Joseph Capelli in un viaggio attraverso gli Stati Uniti per porre fine una volta per tutte alla minaccia dei Chimera. Oltre al ritorno della ruota delle armi rimossa dal secondo episodio, l'ultimo capitolo principale aggiunge nuovi equipaggiamenti e tipologie di nemici, oltre a presentarsi tecnicamente più curato. Gli è mancata una marcia in più in termini di novità e ritmo della storia, ma in ogni caso una conclusione imperdibile per i fan.

2) Resistance Fall of Man

Il capostipite del brand è stato anche uno dei primissimi giochi pubblicati su PlayStation 3. Nei panni del sergente Nathan Hale attraversiamo un'Inghilterra sotto il controllo dei Chimera, nel frattempo che guidiamo il protagonista ed i suoi alleati in una disperata lotta di resistenza volta a cacciar via l'invasore. Riprendendo il concept delle armi originali e fantasiose già usato nella sua serie di Ratchet & Clank, Insomniac confeziona un FPS solido e coinvolgente, dotato anche di un buon grado di sfida. Il metascore di 86 è dunque pienamente meritato.

1) Resistance 2

Pubblicato nel 2008, due anni dopo il predecessore, Resistance 2 si è presentato al pubblico ancora più ricco di contenuti, perfezionato in ambito audiovisivo e con una varietà d'armi più ampia (pur perdendo l'apprezzata ruota limitando così i giocatori a trasportare solo due bocche da fuoco alla volta). Anche la componente narrativa gode stavolta di una presenza più marcato, con gli sviluppatori che hanno dato ad Hale una personalità più marcata rispetto al soldato silenzioso visto nel primo gioco. Alla luce delle migliorie dimostrate, Resistance 2 ha ottenuto un pregevole 87 su Metacritic, la media più alta mai registrata dal brand.

Bonus: gli Spin-off portatili

Due spin-off sono stati prodotti da Sony nel corso degli anni, rispettivamente su PSP e PS Vita. Resistance Retribution si è presentato ben diverso rispetto al brand principale: l'opera sviluppata da Bend Studio è infatti un Third-Person Shooter e non un FPS, incentrato stavolta sulla liberazione della Francia dalla presenza dei Chimera. Nonostante un sistema di controllo non impeccabile, Resistance Retribution si è dimostrato un prodotto interessante, raggiungendo un metascore pari ad 81. Destino differente invece per Resistance Burning Skies, ad oggi l'ultimo esponente del brand di Resistance mai pubblicato: sviluppato dalla oggi defunta Nihilistic Software, l'ultimo spin-off torna ad essere un FPS ma senza replicare le qualità dei giochi maggiori in termini di idee e contenuti. Complice anche una scarsa longevità, Burning Skies non è andato oltre il 60, il voto più basso registrato dal franchise.

Negli scorsi anni sembra che un quarto episodio fosse in sviluppo, tuttavia Resistance 4 sarebbe stato cancellato da Sony in quanto su PlayStation ci sarebbero fin troppi giochi a tema post-apocalittico. Vi piacerebbe rivedere prima o poi la serie in azione?