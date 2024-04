Resistance Retribution si aggiorna su PlayStation Plus, arriva la modalità Infected

A sorpresa, Bend Studio ha aggiornato Resistance Retribution, disponibile da qualche tempo nel catalogo PlayStation Plus Premium e uscito originariamente sulla piccola PSP. Il nuovo aggiornamento arriverà questa settimana e ripristinerà la modalità Infected, disponibile su PSP ma non su PlayStation Plus.

La modalità Infected arriverà insieme a nuovi perk ed un set di trofei, oltre ad altri contenuti non meglio specificati. Questa modalità presenta una versione modificata della storia e per motivi tecnici non era presente sulla versione del gioco resa disponibile su PlayStation Plus Premium, i giocatori però hanno fatto sentire la loro voce e Bend Studio si è messa al lavoro per accontentare la community.

La patch 1.02 di Resistance Retribution risolve anche un bug che impediva di sbloccare tutti i Trofei, inoltre risolve una serie glitch minori. L'aggiornamento porta in dote anche una nuova arma (HE.44 Magnum) e un set di trofei per la modalità Infected.

Resistance Retribution è uscito nel 2009 come spin-off di Resistance e Resistance 2 di Insomniac Games, il gioco è uno sparatutto in terza persona accolto positivamente da pubblico e critica e ancora oggi considerato uno dei migliori titoli della libreria PSP. L'arrivo su PlayStation Plus Premium è stato accolto altrettanto positivamente dal pubblico.

