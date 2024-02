Resistance Retribution arriva su PS Plus Premium: ottenere il Platino non sarà difficile

Incluso nei giochi che si aggiungono al catalogo di PlayStation Plus Extra e Premium di febbraio 2024, Resistance Retribution, originariamente pubblicato nel 2009 su PSP, si prepara a tornare sulle scene su PS4 e PS5. Diamo quindi un'occhiata ai Trofei che sarà possibile ottenere rivivendo l'esperienza shooter della serie di Sony.

Come riportato da Push Square, Resistance Retribution presenta 23 Trofei da sbloccare, quasi tutti relativi a missioni legate alla storia, che bisogna inevitabilmente intraprendere per portare a termine la campagna. Alcuni trofei riguardano alcune azioni in-game tra cui utilizzare armi diverse, abbattere 50 nemici e morire per la prima volta: tutto ciò dovrebbe accadere in modo abbastanza naturale man mano che proseguirete nella storia. In altre parole, tutto ciò che bisogna fare per ottenere il Trofeo di Platino è finire il gioco, e in questo modo dovreste poter agilmente arrivare al 100% del completamento dell'esperienza.

Sviluppato principalmente da Sony Bend in collaborazione con Insomniac Games, Resistance Retribution si colloca tra gli eventi di Resistance: Fall of Men e Resistance 2. Lo sparatutto in terza persona era stato classificato nel 2022 in Corea per PS5 e PS4, lasciando intendere una sua futura pubblicazione sulle home console di Sony. Oggi, finalmente è possibile rivivere l'esperienza tramite l'abbonamento a PS Plus Premium.