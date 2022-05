Resistance Retribution arriverà presto su PlayStation Plus?

Tra i giochi PSP in arrivo su PlayStation Plus potrebbe presto fare il suo debutto anche Resistance Retribution. Il gioco è stato classificato in Corea nei formati PS4 e PS5, segno di una imminente riedizione su queste due piattaforme, sicuramente come classico della lineup PS Plus.

Resistance Retribution è stato sviluppato da Bend Studio (autori anche di Uncharted L'Abisso D'Oro per PlayStation Vita e Days Gone per PS4 e PC) ed è uscito nel 2009 su PSP come prequel di Resistance Fall of Man, primo episodio della serie Insomniac lanciato nel 2007 su PS3.

Accolto positivamente da pubblico e critica, Resistance Retribution viene considerato un classico del catalogo PSP, nonostante le vendite non esaltanti, penalizzate dalle vendite in generale piuttosto basse del software per la console portatile Sony, ad eccezione di rari casi.

L'aggiunta nella libreria giochi PlayStation Plus Extra e Premium permetterà a nuovi giocatori di (ri)scoprire Resistance Retribution e probabilmente anche gli altri episodi della serie. La saga al momento è in stand-by, dopo Resistance 3 del 2011, Sony ha lanciato Resistance Burning Skies su PlayStation Vita nel 2012, da quasi dieci anni però il franchise è andato in pausa e nonostante i tanti rumor al momento non ci sono conferme di un futuro ritorno.