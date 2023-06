Resistor: SSX incontra Burnout nella nuova avventura ruolistica per PC e console

Nella cornice mediatica del Future Games Show 2023, Long Way Home e PQube hanno presentato ufficialmente Resistor, un'originale avventura ruolistica a tinte arcade racing che trae ispirazione da SSX e Burnout.

Il titolo tratteggia un futuro post-apocalittico con città-stato autosufficienti formatesi dopo un conflitto mondiale: "Protetti dalle mura di queste metropoli urbane densamente popolate, i cittadini godono di una vita di comodità ed eccesso, ben lontani dalle crude realtà delle comunità disseminate nelle sconfinate lande desolate del mondo esterno".

Il contesto narrativo tratteggiato da Long Way Home farà da sfondo alle gare organizzate dalle città-stato per 'competere pacificamente' per il controllo delle esigue risorse di questo futuro distopico. Il nostro compito sarà perciò quello di partecipare al torneo gareggiando con i compagni di squadra in sfide dall'altissima posta in gioco, con scontri esplosivi tra veicoli e acrobazie che sfidano la forza di gravità. Il tutto, immerso in un contesto open world pieno di metropoli da esplorare e di lande desolate da percorrere sfrecciando a bordo di veicoli futuristici.

Il lancio di Resistor è previsto più avanti nel 2023 su PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.