Resistor in video: un primo sguardo al gameplay dell'avventura GDR tra Burnout e SSX

Nella cornice mediatica del Golden Joystick Awards 2023 il team di Long Way Home ha riaperto una finestra sull'universo ruolistico di Resistor ispirato a SSX e Burnout con un video che illustra i contenuti di questa avventura post-apocalittica ad alto contenuto di ottani.

La nuova odissea futuristica prodotta da PQube verte attorno alle gare motorizzate organizzate dai piloti più abili delle città-stato autosufficienti per dividersi le esigue risorse disponibili sul pianeta senza ricorrere alla guerra e decretare, così facendo, la fine della civiltà.

Tra una gara e l'altra, il nostro alter-ego potrà scendere dal veicolo ed esplorare liberamente gli avamposti polverosi e gli insediamenti che imperlano una mappa open world di grandi dimensioni. Oltre agli immancabili tornei ed eventi a bordo dei mezzi ipertecnologici che vediamo sfrecciare nel nuovo video gameplay, Resistor avrà una vena action ruolistica alimentata dagli scontri con i boss e dalle missioni da accettare interagendo con i tanti personaggi secondari incontrati negli insediamenti delle lande deserte.

I fan del genere saranno poi felici di sapere che in Resistor troveranno spazio anche degli ulteriori elementi ruolistici, come i tanti obiettivi da completare per espandere il proprio territorio e le attività da portare a termine per accrescere la reputazione del proprio team, migliorare la base e sviluppare gli insediamenti sotto il proprio controllo.

Il lancio di Resistor dovrebbe avvenire nel 2024 su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.