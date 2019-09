Niente reskin per Marvel's Avengers: i DLC gratuiti introdurranno eroi 'originali'

Intercettato dai colleghi di IGN.com durante il PAX West 2019, Scot Amos di Crystal Dynamics ha spiegato quale strada seguiranno gli sviluppatori californiani per dare forma alle espansioni gratuite di Marvel's Avengers destinate a introdurre nuovi eroi al già ampio roster di Vendicatori.

Nel corso della kermesse videoludica di Seattle, il dirigente di Crystal Dynamics ha cercato di chiarire questo importante punto dello sviluppo di Marvel's Avengers dichiarando che "vogliamo assicurarci che gli utenti abbiano a disposizione personaggi aggiuntivi che non somiglino a quelli già presenti. Non dovranno esserci equivoci che spingano i giocatori a esclamare 'oh, questa è solo una reskin con lo stesso pattern di mosse di un altro eroe'. Non sarebbe divertente per noi e nemmeno per voi".

Per riuscire in questo intento, Amos attingerà a piene mani dall'universo fumettistico e cinematografico della Marvel per farne propria la ricchezza di eroi, dalle loro sfumature caratteriali ai diversi stili e approcci di combattimento: "Ci sono così tanti aspetti unici che differenziano ciascun Vendicatore che non vogliamo pensare a loro semplicemente in termini di classe o di stile. Osservandoli, chi chiediamo piuttosto che cosa ci sia di bello in un determinato eroe, o che cosa potremmo fare con ciascun personaggio".

Prima di guardare al supporto post-lancio e ai contenuti futuri di Marvel's Avengers, comunque, occorrerà attendere fino all'uscita del titolo per capire quale accoglienza sarà riservata dai fan alla prossima avventura di Crystal Dynamics destinata ad approdare su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia il 15 maggio del 2020. Nel frattempo, perchè non fare un veloce ripasso delle ultime novità su Marvel's Avengers dalla Gamescom?