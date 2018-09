Resonance of Fate 4K/HD Edition annunciato per PlayStation 4 e PC

Tri-Ace ha annunciato Resonance of Fate 4K/HD Edition, riedizione del titolo omonimo pubblicato nel 2010. L'edizione rimasterizzata uscirà il 18 ottobre su PC e PlayStation 4, in Giappone, Europa e Nord America.

Al momento lo studio non ha confermato se il gioco sarà disponibile solamente in formato digitale o anche in edizione retail, in Giappone Resonance of Fate 4K/HD Edition costerà 3.700 yen (circa 28 euro al cambio attuale), i prezzi per l'Occidente on sono stati ancora rivelati.

Resonance of Fate è stato pubblicato da SEGA nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360, ricevendo una discreta accoglienza da parte di pubblico e critica, pur non riuscendo mai a generare vendite elevate. Questa la sinossi: "in un futuro lontano, i discendenti del genere umano sono relegati a Basel, un'enorme torre meccanica che si estende fino al cielo. Le campane cominciano a scoccare la triste ora della fine del mondo. Un'esperienza cinematografica, con fantastiche scene di combattimento ed una storia coinvolgente immersa in uno scenario post-apocalittico."