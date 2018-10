Resonance of Fate 4K/HD Edition rimandato al 23 ottobre in Europa

Come saprete, Resonance of Fate 4K/HD Edition, riedizione del titolo pubblicato originariamente nel 2010, sta per tornare in una nuova veste grafica su PC e PlayStation 4. Tri-Ace, tuttavia, ha annunciato quest'oggi un piccolo slittamento della data di lancio della remastered sul mercato europeo.

Come potete osservare tramite il tweet che trovate in calce alla notizia, Resonance of Fate 4K/HD Edition arriverà in Europa il 23 ottobre, e non più domani 18 ottobre come accadrà nel resto del mondo. Le ragioni specifiche dietro la decisione non ci sono state fornite, tuttavia si tratta fortunatamente di un piccolo rinvio che vi costringerà ad attendere solo qualche giorno in più.

Tri-Ace ha inoltre confermato che i possessori della versione PC del titolo potranno scaricare l'High Resolution Texture Pack, che sarà scaricabile gratuitamente e che andrà a migliorare il comparto grafico del gioco, innalzando il livello del dettaglio dei personaggi e degli scenari. Per giocare con la texture ad alta risoluzione, seleziona Opzioni dalla schermata iniziale di Resonance of Fate 4K/HD Edition, e imposta la risoluzione della texture come "Alta" nella scheda della Grafica.



Resonance of Fate è stato pubblicato da SEGA nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360, ricevendo una discreta accoglienza da parte di pubblico e critica, pur non riuscendo mai a generare vendite elevate.