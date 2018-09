Resonance of Fate per PS4 e PC valutato in Germania: remaster in arrivo?

USK, l'ente di classificazione tedesco, ha recentemente inserito nel suo database Resonance of Fate in versione PlayStation 4 e PC. Per entrambe le versioni il publisher risulta essere tri-Ace.

Nel frattempo, sono tornati in attività anche gli account Twitter dedicati alla promozione del gioco - @Reanbell, @Zephyr_eoe e @Vashyron - che erano rimasti in silenzio per ben 8 anni. Che stia per arrivare l'annuncio di una versione rimasterizzata? D'altronde, tra pochi giorni prenderà il via il Tokyo Game Show. La principale fiera videoludica giapponese potrebbe senz'altro rappresentare il palcoscenico perfetto per svelare al pubblico la nuova versione del gioco. Il fatto che sia stato valutato anche in Germania, inoltre, lascia intendere che il titolo arriverà anche in Europa.

Resonance of Fate, prodotto da SEGA e sviluppato da tri-Ace, è stato pubblicato per la prima volta nel 2010 su PlayStation 3 e Xbox 360. Si tratta di un RPG ambientato sulla Terra in un futuro lontano. Il sistema di combattimento, riconosciuto dai più come uno dei più complessi degli ultimi anni, è basato su un mix di turni e tempo reale.

Questa la descrizione ufficiale fornita dalla compagnia: "In un futuro lontano, i discendenti del genere umano sono relegati a Basel, un'enorme torre meccanica che si estende fino al cielo. Le campane cominciano a scoccare la triste ora della fine del mondo. Un'esperienza cinematografica, con fantastiche scene di combattimento ed una storia coinvolgente immersa in uno scenario post-apocalittico". Cosa ne pensate? Vi piacerebbe (ri)giocare a Resonance of Fate sulle piattaforme dell'attuale generazione?