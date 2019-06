Respawn abbandona l'idea di aggiungere i Titani in Apex Legends

La Stagione 2 di Apex Legends avrà ufficialmente inizio il 2 luglio e promette di ampliare l'offerta ludica del battle royale con l'ingresso della nuova Leggenda Wattson e di una modalità competitiva. In molti, però, si chiedono se nella prossima fase ingame di Apex Legends ci sarà spazio anche per i Titani.

In risposta agli appassionati di Titanfall che desiderano riabbracciare (o meglio, indossare) i bestioni meccanici della loro serie sparatutto preferita per portare un po' di sana distruzione tra i fossili giganti e le strutture architettoniche che imperlano il paesaggio di Canyon dei Re, il produttore esecutivo Drew McCoy ha spiegato ai colleghi di Game Informer che "abbiamo lavorato per circa nove mesi a questo prototipo ma non riuscivamo a far funzionare bene la cosa. I Titani dovevano essere un potenziamento speciale ottenibile dai giocatori, una cosa tipo 'adesso ho un Titano, non scherzare con me'. Questa fantasia è stata distrutta nel momento esatto in cui abbiamo capito che non avrebbe potuto funzionare in un contesto di gioco basato su scontri in battle royale".

I motivi che hanno spinto i ragazzi di Respawn ad accantonare (forse definitivamente) l'idea di inserire i Titani nell'universo FPS di Apex Legends sono stati diversi, come riferisce McCoy dichiarando che "non avremmo mai potuto approfondire certi aspetti, tipo come ottenere i Titani, quanto debbano essere forti e veloci o quali armi equipaggiare, quindi penso che non ci sia spazio per i Titani, non stiamo più considerando la loro aggiunta".