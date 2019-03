E se Respawn avesse appena svelato una nuova arma di Apex Legends?

Potrebbero esserci interessanti novità in arrivo su Apex Legends. Nel subreddit dedicato al Battle Royale di Respwn, il community manager Jay Frechett ha postato alcuni aggiornamenti e considerazioni per i quali il team di sviluppo starebbe ancora discutendo.

Il post su Reddit è però corredato da alcune immagini, che hanno subito catturato l'attenzione degli utenti. La prima infatti raffigura Mirage, che porta sulla schiena una misteriosa arma, che non sembra essere già presente nel database del gioco, così come Lifeline che indossa sulla schiena una grande e apparentemente inedita arma.

Che si tratti di un errore o di un easter egg voluto per annunciare l'arrivo di novità nell'arsenale del gioco? Per il momento è stata aggiunta una sola arma dal lancio, il fucile a energia Havoc, che peraltro fu annunciato un po' a sorpresa e reso disponibile il giorno dopo in cui venne svelato, per cui è plausibile aspettarsi altre uscite in futuro. Un futuro che dunque potrebbe essere piuttosto vicino.

Stando ad alcuni, le nuove armi potrebbero essere ispirate a Titanfall 2, altro titolo di Respawn che con Apex Legends condivide l'universo in cui è ambientato. Voi che ne pensate? Credete sia giunta l'ora di ampliare un po' l'arsenale del Battle Royale, o vi trovate bene con le armi che già ci sono a disposizione?

In attesa di eventuali annunci, vi ricordiamo che sul nostro sito trovate tutte le informazioni sulla Stagione 1 di Apex Legends.