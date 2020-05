Respawn apre un nuovo studio a Vancouver dedicato ad Apex Legends

Il successo di Apex Legends è sotto gli occhi di tutti. Il battle royale di Respawn Entertainment, lanciato nel febbraio del 2019, è stato capace di raggiungere un totale di 50 milioni di giocatori in un solo mese. Nonostante la grande concorrenza, la popolarità del gioco non è mai calata, così Respawn ha deciso di puntare ancora più in alto.

Come? Aprendo un nuovo studio a Vancouver interamente dedicato allo sviluppo e al supporto di Apex Legends. Si tratta della seconda sede per la software house fondata da Vince Zampella, che fino ad oggi aveva operato solo ed esclusivamente a Sherman Oaks (Los Angeles, California). La nuova sede di Vancouver verrà guidata da Dusty Welch (Chief Operating Officer) con l'aiuto di Henry Lee (Head of Operations), Steven Ferreira (Team Director) e Chad Grenier (Game Director di Apex Legends).

Stando a quanto riferito da Lee, Vancouver è un luogo ideale come seconda sede per Respawn Entertainment. Sia perché è ricca di talenti, sia perché ospita già il campus di EA Vancouver. Parte dl team, infatti, già si trovava qui, e adesso l'obiettivo è quello di dare forma ad una Respawn Vancouver composta da circa 80 sviluppatori, che verranno scelti anche sulla base della loro passione nei confronti di Apex Legends, che in quanto live service possiede numerose opportunità per evolversi.

Di recente, ricordiamo, ha preso il via la Stagione 5 di Apex Legends, che tra le numerose novità ha dato il benvenuto anche ad una nuova leggenda, Loba. Con la fondazione del nuovo studio, il futuro appare ancora più roseo.