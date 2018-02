Respawn assume per il nuovo gioco di Star Wars, Titanfall e un progetto VR

Con un nuovo annuncio di lavoro pubblicato sul proprio sito ufficiale ha confermato i tre progetti a cui sta lavorando la software house: stiamo parlando del nuovo gioco di, di un capitolo inedito die di un progettonon ancora annunciato.

"Respawn Entertainment è uno studio di sviluppo di videogiochi AAA fondato nel 2010 dagli ex co-fondatori di Infinity Ward. Nel 2017, Respawn è stata acquisita da Electronic Arts, uno dei più grandi publisher a livello globale per l'intrattenimento interattivo. Abbiamo portato Titanfall e Titanfall 2 agli onori della critica e stiamo attualmente assumendo nuovi talenti per la realizzazione dei nuovi titoli delle serie Star Wars e Titanfall, oltre che per un progetto VR non ancora annunciato. Il nostro motto è 'il gameplay prima di tutto'" si legge sul sito ufficiale di Respawn Entertainment.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sui nuovi progetti dello studio, vi ricordiamo che il nuovo Star Wars di Respawn Entertainment potrebbe uscire entro l'anno fiscale 2020.