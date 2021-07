Respawn: gli autori di Jedi Fallen Oder lavorano ad un single player in un universo unico

A poche ore dalla conclusione dell'EA Play giungono interessanti novità riguardanti Respawn Entertainment, la software house nota per franchise come Titanfall, Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order.

in tanti attendevano novità riguardanti le nuove produzioni del talentuoso team, ed in particolare su Jedi Fallen Order, tuttavia era già stato chiarito da EA che Star Wars non avrebbe fatto parte del suo evento estivo. Pur non avendo rivelato nulla in questa occasione, Respawn ha aperto una porta sul suo futuro tramite un annuncio di lavoro recentemente pubblicato online.

Come potete osservare tramite il cinguettio di Shinobi602 che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Respawn Entertainment è al lavoro su un gioco "single player completamente originale" che prenderà vita all'interno di "un universo unico". Al momento non vengono esplicitati ulteriori dettagli, ed è abbastanza difficile riuscire a capire di cosa potrebbe trattarsi. Quello di Star Wars è indubbiamente un universo dalle caratteristiche uniche, tuttavia lo studio fa al contempo riferimento a qualcosa di completamente inedito. Nei precedenti annunci professionali della software house, del resto, abbiamo spesso trovato tracce dello sviluppo interno di una nuova IP.

Per saperne di più non ci resta che attendere speranzosi il reveal di questo nuovo progetto in cantiere presso Respawn ed Electronic Arts. Voi cosa vi aspettate dagli autori di Titanfall e Jedi Fallen Order?