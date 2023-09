Respawn: gli autori di Star Wars Jedi Survivor lavorano a qualcosa di 'molto eccitante'

Respawn Entertainment ha da poco pubblicato la patch che introdotto il DLSS e ricostruito la modalità Prestazioni di Star Wars Jedi Survivor, ma il team di Electronic Arts continua parallelamente a concentrarsi sul suo prossimo misterioso progetto.

Durante il suo intervento alla Goldman Sachs Communacopia & Technology Conference, Andrew Wilson, CEO di Electronic Arts, ha speso parole di elogio per i ragazzi di Respawn, dicendosi entusiasta dei risultati ottenuti sino ad oggi dal team di Titanfall, Apex Legends e del succitato Star Wars Jedi Surivor. Wilson ha definito l'acquisizione di Respawn una delle migliori mai fatte nell'industria videoludica (finalizzata nel 2017 per 455 milioni di dollari), e si è lasciato andare sul prossimo titolo dello studio, pur non fornendo dettagli concreti.

"Non abbiamo fatto molte acquisizioni, ne abbiamo fatte alcune", ha detto Wilson. "Respawn ovviamente è stata forse una delle acquisizioni più incredibili mai fatte nel settore. Sono una squadra incredibile e hanno creato un valore incredibile per noi, per i nostri azionisti e sicuramente per le community globali di giocatori delle serie Apex e Jedi. E dovreste pensare al fatto che ci sono altre cose in lavorazione presso Respawn di cui siamo molto entusiasti, di cui non parleremo ma di cui siamo molto entusiasti solo data la qualità di quel gruppo".

In un'intervista con Axios a maggio, il capo di Respawn Vince Zampella aveva anticipato che una piccola porzione dello studio si trovava impegnata su un nuovo gioco, alle cui redini c'è Steve Fukuda, il game director di Titanfall e Titanfall 2. "La missione è trovare il divertimento in qualcosa di nuovo", disse allora il co-fondatore dello studio. Il regista della serie Star Wars Jedi, Stig Asmussen, ha invece ammesso di sperare di realizzare una trilogia di giochi basati su Guerre Stellari, e dato il successo dei primi due capitoli non è per niente da escludere un prosieguo della serie.