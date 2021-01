Respawn cerca personale per una nuova IP? L'annuncio di lavoro scompare dal sito

Con ultimo aggiornamento al sito ufficiale di Respawn Entertainment, i curatori del portale online della software house californiana hanno deciso di rimuovere la sezione con la ricerca di personale che, nei giorni scorsi, preannunciava lo sviluppo di un videogioco next gen di una IP inedita.

Tra i profili aperti da Respawn spiccava il ruolo di Generalist Software Engineer, un importante incarico da affidare a chi desiderava "entrare a far parte di un team interno alla compagnia per sviluppare una proprietà intellettuale nuova di zecca".

Sulla scorta delle informazioni trapelate dalla domanda di assunzione, il nuovo ingegnere software di Respawn avrebbe dovuto occuparsi della creazione di un titolo, supponiamo per PC e in esclusiva per console next gen, basato su "nuove tecnologie che consentano agli utenti di vivere per sempre l'avventura".

La rimozione dell'annuncio di lavoro sul sito di Respawn Entertainment potrebbe indicare la conclusione della fase di ricerca dei candidati per ricoprire quell'incarico, oppure la volontà della sussidiaria EA di evitare che i riflettori mediatici si accendano prematuramente su questo progetto.

A chi ci segue, ricordiamo che nel febbraio del 2020 i vertici di Respawn dissero di voler esplorare altre possibilità di Star Wars Jedi Fallen Order e lo sparatutto battle royale Apex Legends.