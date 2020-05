Respawn compie 10 anni e ringrazia titani, piloti, leggende e jedi con un video

Questo mese Respawn Entertainment festeggia il decimo anniversario dalla fondazione, e per celebrare la propria storia ha pubblicato un nuovo video e pubblicato un post sul blog del fondatore Vince Zampella per ringraziare tutti i titani, piloti, Jedi, soldati e leggende che hanno reso possibili gli ultimi dieci anni.

Se avete seguito il mondo videoludico nell'ultima decade, allora sicuramente avete colto tutti i riferimenti ai giochi dello studio. Da quando è in attività, la software house californiana ha dato alle stampe Titanfall e Titanfall 2 (titani e piloti), il free-to-play di successo Apex Legends (leggende), che è appena entrato nella sua quinta stagione, e Star Wars Jedi Fallen Order (Jedi), che ha catturato la bellezza di ben 10 milioni di giocatori. Entro la fine dell'anno è inoltre prevista la pubblicazione di Medal of Honor: Above and Beyond, nuovo gioco destinato alla Realtà Virtuale di Oculus.

Il video ripercorre tutti i successi di Respawn dal primo lancio nel 2014 con Titanfall fino a Star Wars Jedi: Fallen Order del 2019. Lo trovate in apertura di notizia, cosa ve ne pare? Avete giocato a uno dei titoli di Respawn Entertainment recentemente?