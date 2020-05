Respawn: Vince Zampella promette sorprese per l'EA Play, ma niente Titanfall 3

Il boss di Respawn Entertainment, Vince Zampella, festeggia i dieci anni della compagnia e consiglia ai fan di seguire l'evento EA Play Live per ricevere novità sui progetti a cui sta dando forma presso la software house di Star Wars Jedi Fallen Order e, di recente, nei nuovi studi di EA DICE Los Angeles.

Scambiando quattro chiacchiere con la redazione di IGN.com, Zampella ha esordito spiegando che "è sicuro presumere che sì, potreste vedere alcune cose di Respawn durante l'EA Play, ma ci sono aspetti di cui preferirei non parlare perchè voglio che i fan ricevano il tutto con la gioia di una sorpresa".

Oltre ad anticipare le sorprese in arrivo da parte dei ragazzi di Respawn durante lo show digitale organizzato da EA per metà giugno, il dirigente di Electronic Arts si dice pronto anche a svelare il gioco in sviluppo presso il team di EA DICE Los Angeles. Zampella suggerisce che si tratterà di uno sparatutto, in virtù dell'impiego del motore grafico Frostbite (lo stesso delle serie di Battlefield e Star Wars Battlefront): "Il team di DICE ha familiarità con il Frostbite Engine e quindi molto probabilmente utilizzerà quello per velocizzare i tempi di sviluppo. Ma se decidessimo di fare qualcosa di diverso in futuro, potremmo optare per altri motori grafici. Certo è che passare ad altro sarebbe davvero uno spreco di risorse, i nostri ragazzi hanno una grande esperienza con quel motore e sanno tirarne fuori titoli dalla grafica sorprendente". Quanto all'eventualità dello sviluppo di un nuovo capitolo della serie di Titanfall, il boss di Respawn si limita a specificare che "al momento non c'è nulla in sviluppo su quel fronte, ma Titanfall è sempre lì".



Sempre a giudicare dalle parole di Vince Zampella, oltretutto, questo progetto si troverebbe ancora in una fase di sviluppo iniziale e necessita di ulteriori talenti del settore per poter essere completato: "Stiamo sicuramente assumendo lassù, e questo ci sta aiutando a creare un ponte verso il mondo del lavoro in remoto, con competenze distribuite. Stiamo cercando dei sistemi per espanderci in maniera più intelligente e sicura, probabilmente assumeremo molti più sviluppatori in Smart Working per operare a livello globale". L'evento digitale EA Play Live si terrà il 12 giugno alle ore 01:00 italiane.