Respawn all' E3 Coliseum 2019: Apex Legends e Jedi Fallen Order tra i protagonisti

Con l'avvicinarsi dell'appuntamento col la fiera videoludica losangelina, anche il calendario dell'E3 Coliseum 2019 inizia a farsi sempre più denso di appuntamenti.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale dell'E3 ha formalmente annunciato che gli sviluppatori di casa Respawn Entertainment saranno tra i protagonisti dell'ormai tradizionale format. Parallelamente allo svolgersi dell'edizione 2019 della kermesse, l'E3 Coliseum, nato anche grazie all'opera del sempre attivo Geoff Keghley, ospiterà infatti diverse occasioni di approfondimento. In particolare, l'appuntamento con la software house creatrice dell'IP di Titanfall è fissato per la data di martedì 11 giugno, in un orario ancora non ufficializzato. Durante la discussione, vi sarà spazio per discutere del team, del recente Apex Legends e dell'attesissimo Star Wars Jedi Fallen Order.



Ad ora, non sono stati forniti dettagli aggiuntivi, tuttavia, Electronic Arts ha già confermato che il gameplay di Star Wars Jedi Fallen Order sarà mostrato per la prima volta al pubblico proprio in occasione dell'E3 di quest'anno. Un progetto nel quale la Compagnia sembra riporre una notevole fiducia, tanto da aver dichiarato di puntare a vendere tra le sei e otto milioni di copie entro marzo 2020. Siete ansiosi di scoprire qualcosa di più sulla nuova avventura videoludica dedicata all'universo narrativo di Guerre Stellari?