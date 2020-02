Respawn Entertainment: dopo Jedi Fallen Order lo studio vuole esplorare altre possibilità

Il backstage dei DICE Awards 2020 è stato il palcoscenico di un'interessante intervista concessa da Vince Zampella di Respawn Entertainment ai colleghi di US Gamer, nella quale sono emerse alcune considerazioni sul successo di Apex Legends e Star Wars Jedi Fallen Order.

Dopo aver conseguito il premio nella categoria "Outstanding Achievement in Online Gameplay" per Apex Legends ed interrogato sui piani dello studio, Zampella ha commentato: "Si tratta di dimostrare che abbiamo più di un asso nella manica. Come se avessimo fatto molti giochi multiplayer o shooter in prima persona. Siamo stati un po' etichettati" per poi proseguire "Dobbiamo espandere quello che siamo, perché come creatori di videogiochi siamo tutti unici. Siamo interessati a così tanti tipi di giochi che giochiamo da soli e insieme. Facciamo uscire una cosa perché siamo sul pezzo e amiamo i giochi. Viviamo, mangiamo e respiriamo videogiochi e stiamo provando a dimostrare la varietà di quello che possiamo fare ed è stato fondamentale espandere questo concetto".

Circa la possibilità di esplorare altri generi dopo il successo di Jedi Fallen Order, il boss di Respawn ha risposto con un enigmatico "forse", resistendo alle domande dei giornalisti. Nello stesso frangente Zampella ha confessato che Star Wars Jedi Fallen Order è uscito con qualche bug per rispettare il periodo di lancio.