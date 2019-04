Respawn ha interrotto lo sviluppo di un altro gioco per Star Wars Jedi Fallen Order

Con Star Wars Jedi Fallen Order le ambizioni di Respawn Entertainment sono cresciute notevolmente: dopo aver lavorato a giochi incentrati sul multiplayer come Titanfall e Apex Legends, lo studio capitanato da Vince Zampella si sta dedicando ad un action-adventure che ha l'onere e l'onore di rappresentare lo storico marchio di Guerre Stellari.

Prima che Respawn venisse incaricata di dar luce ad un'avventura ambientata nell'universo ideato da George Lucas, la software house stava lavorando ad un altro progetto, mai svelato al pubblico. A diffondere la notizia è Stig Asmussen che, durante un'intervista concessa a Press Start, ha così dichiarato in merito:

"Penso che tutto sia iniziato con EA che ci ha contattato. Avevo un team, e stavamo lavorando ad un gioco, quando ci è stato domandato: "Cosa ne pensate di Star Wars?". E unanimamente, a mani basse, tutti nello studio si dichiararono interessati a Star Wars, per quanto fossimo molto presi dall'altro progetto su cui stavamo lavorando. Abbiamo visto un'opportunità. Quello che è intendo è: quando avrai un'altra occasione per lavorare su un gioco di Star Wars?".

Per quanto sia nota l'indole action del director Asmussen (autore del brutale God of War 3), risulta difficile dire su cosa potesse essere all'opera Respawn. Probabilmente torneremo a sentir parlare di questo ignoto progetto in seguito alla pubblicazione di Jedi Fallen Order, che ricordiamo essere atteso il 15 novembre su PC, PS4 e Xbox One. Recentemente sono apparsi online nuovi dettagli riguardanti il combat system del gioco, apparentemente simile a quello dei souls-like. Se siete interessati ad approfondire il titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima di Star Wars Jedi Fallen Order.