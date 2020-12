Respawn è al lavoro su una nuova IP, Titanfall 3 è sempre più lontano

Nonostante i videogiocatori stiano chiedendo da anni il terzo capitolo di Titanfall, sembra proprio che Respawn Entertainment non ci stia ancora lavorando e che sia attualmente concentrata su un progetto completamente nuovo.

I creatori di Star Wars Jedi Fallen Order ed Apex Legends sono infatti al lavoro una nuova proprietà intellettuale, probabilmente in arrivo sulle console di nuova generazione nei prossimi anni. A svelarlo è un recente annuncio di lavoro della software house, attualmente in cerca di un Generalist Software Engineer per sviluppare la nuova IP. Purtroppo l'annuncio in questione non contiene potenziali indizi sulla natura del progetto e non è chiaro se si tratti di un nuovo sparatutto multiplayer o di un'avventura single player come il recente titolo ambientato nell'universo di Star Wars, il cui sequel è quasi sicuramente in sviluppo parallelamente al progetto citato nell'annuncio. Insomma, l'unica certezza riguarda la sempre più lontana data d'uscita di un ipotetico Titanfall 3, che con tutti gli impegni del piccolo team potrebbe arrivare molto più tardi del previsto.

A proposito del gioco con protagonista Cal Kestis, sapevate che Star Wars Jedi Fallen Order è ora incluso nel catalogo di Xbox Game Pass Ultimate grazie ad EA Play?