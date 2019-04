Respawn non vuole sovraccaricare il team di Apex Legends con troppo lavoro

Come vi abbiamo riportato pochi giorni fa, sembra che, a causa dell'esplosivo e incontenibile successo riscontrato dal gioco, il team di sviluppo di Fortnite si sia trovato costretto a convinvere con un carico di lavoro eccessivo, peraltro protratto nel corso del tempo considerando la natura evolutiva e trasformista del Battle Royale di Epic Games.

Quello dei crunch time è uno dei problemi più gravi di tutta l'industria videoludica, potenzialmente ancora più preoccupante quando la questione non sembra arrivare mai ad una conclusione, come può accadere nel caso di un Game as a Service. Questo scenario è esattamente ciò che Respawn Entertainment vuole evitare al team di sviluppo al lavoro su Apex Legends, anche a costo di rallentare - o meglio, mantenere costante - la cadenza di pubblicazione di nuovi contenuti per il suo hero shooter Battle Royale.

"La nostra intenzione è sempre stata quella di essere stagionali, quindi rimarremo di quest'idea", ha dichiarato Vince Zampella di Respawn. "Abbiamo pensato: "Hey, abbiamo per le mani qualcosa che sta avendo un incredibile successo, vogliamo iniziare a pubblicare più contenuti?". Ma penso che convenga guardare anche alla qualità della vita all'interno del team. Non vogliamo sovraccaricare il team, e abbassare il livello qualitativo delle aggiunte che introduciamo. Vogliamo provare continuando in questo modo".

Dopo uno straripante avvio, Apex Legends sembra aver subito un brusco calo di popolarità su Twitch, forse dovuto anche al fatto che la Prima Stagione del gioco, rivelatasi abbastanza scarna di nuovi contenuti, ha lasciato l'amaro in bocca all'utenza. Staremo a vedere se il Battle Royale di Respawn saprà nei prossimi mesi colmare il gap venutosi a creare con Fortnite di Epic Games.