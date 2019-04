Respawn promette di migliorare la comunicazione con i giocatori di Apex Legends

La comunicazione tra Respawn Entertainment e gli utenti di Apex Legends non sempre è stata chiara e priva di fraintendimenti, il che ha spesso causato malcontento all'interno della community. La software house ha provato a spiegarne i motivi, impegnandosi a migliorare anche in questo aspetto.

Ne ha parlato proprio Vince Zampella, che ha candidamente ammesso che dal suo lancio di inizio Febbraio, Apex Legends è cresciuto in così poco tempo ed ha raggiunto risultati che hanno colto di sorpresa gli stessi sviluppatori, che si sono trovati in difficoltà sotto alcuni aspetti.

Si trattava infatti del primo Battle Royale e free-to-play per lo studio, che prima era impegnato in titoli come Titanfall che erano incentrati su modalità come deathmatch o la campagna principale, mentre non aveva esperienza su quale tipo di contenuti potessero andare bene per un titolo come Apex Legends.

Ecco perché spesso il team si è trovato in difficoltà e ha preferito mantenere il silenzio. "Non sempre è facile rispondere "Non lo sappiamo" a chi ti chiede informazioni", ha detto Zampella. La cosa però ha creato un po' di frustrazione tra gli utenti, ed ecco perché il CEO della software house si è impegnato a migliorare sotto il profilo della comunicazione.

Zampella ha poi fatto un'altra importante rassicurazione agli utenti del gioco: Star Wars Jedi Fallen Order non influirà sullo sviluppo di Apex Legends, visto che ci sono due team separati al lavoro sui due progetti.

Basteranno queste dichiarazioni ad arrestare la crisi di Apex Legends? Sembra infatti che il momento magico del gioco stia terminando, e che anche su Twitch le visualizzazioni di Apex Legends stiano crollando.