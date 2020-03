Respawn regala giochi ai corrieri costretti a lavorare durante l'emergenza Coronavirus

In questo periodo di grande difficoltà per il mondo intero, Respawn Entertainment ha invitato i propri dipendenti a regalare alcuni giochi ai corrieri costretti a lavorare anche durante l'epidemia di Coronavirus.

Una foto diffusa su Reddit mostra una sorta di pacco regalo con all'interno film in Blu-Ray e giochi, lasciati al di fuori delle abitazioni con un messaggio che invita i corrieri a prendere liberamente un gioco o un film dalla cesta. Tra i titoli inclusi si nota Anthem, Star Wars Jedi Fallen Order, Apex Legends, il messaggio di accompagnamento ringrazia tutte le persone che ogni giorno macinano centinaia di chilometri in una situazione così difficile per portare alimenti o altri prodotti a domicilio, inoltre viene sottolineato come tutto il corredo sia stato regolarmente sottoposto a pulizia e sanificazione prima di essere posto nell'apposito contenitore.

Una iniziativa decisamente particolare portata avanti da Respawn, la quale avrebbe invitato i propri dipendenti (attualmente al lavoro da casa in regime di Smart Working) ad incentivare questa pratica con i propri colleghi e membri di altri studi di sviluppo. Cosa ne pensate? Una iniziativa simile potrebbe essere replicata anche in Italia secondo voi?