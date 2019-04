Respawn spiega perchè Star Wars Jedi Fallen Order sarà singleplayer

La grande esperienza maturata da Respawn Entertainment con i titoli multiplayer ha indotto in molti a chiedersi perchè gli autori di Titanfall e Apex Legends abbiano deciso, con Jedi Fallen Order, di realizzare un gioco di Star Wars esclusivamente singleplayer.

L'autore capo di Respawn, Aaron Contreras, ha colto al volo l'occasione offertagli da Microsoft per chiarire, nel corso dell'ultima puntata di Inside Xbox, il motivo di una simile scelta.

"Quanto guardiamo a Star Wars, c'è una cosa che la gente desidera da un videogioco incentrato sui Jedi e questa cosa è la storia", ha spiegato Contreras aggiungendo che il centro di gravità del canovaccio narrativo di Jedi Fallen Order sarà rappresentato dalla "battaglia tra la luce e l'oscurità. Il nostro è un gioco in cui bisogna immedesimarsi nel personaggio per innamorarsene esplorando i mondi della galassia di Star Wars nel corso di un'avventura incredibile. Per questo, abbiamo ritenuto che potessimo soddisfare al meglio questa domanda e permettere ai giocatori di immergersi completamente in Star Wars solo attraverso un titolo singleplayer".

Recentemente, anche Chris Avellone ha spiegato che la scrittura del titolo è stata influenzata da Clone Wars e Rebels. Per avere più chiaro il quadro della situazione e ammirare le prime scene di gioco di Star Wars Jedi Fallen Order, però, bisognerà attendere fino a giugno. Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che il kolossal singleplayer di Respawn ed EA sarà disponibile a partire dal 15 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.