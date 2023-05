Respawn dopo Star Wars Jedi Survivor: il prossimo gioco sarà 'qualcosa di nuovo'

Il lancio di Star Wars Jedi Survivor è avvenuto lo scorso 28 aprile, ma Respawn Entertainment guarda già al futuro e si concentra sui suoi prossimi progetti. Sappiamo che il team interno di EA sta creando uno Star Wars FPS in UE5 ispirato a Dark Forces, ma un altro gioco ancora sarebbe già in lavorazione.

A parlarne nel corso di un'intervista con Axios è Vince Zampella, capo di Respawn Entertainment, rivelando che "un team interno molto piccolo" è alle prese con una produzione al momento misteriosa con l'obiettivo di realizzare "qualcosa di nuovo" e dunque non collegato agli altri brand dell'azienda. Zampella aggiunge inoltre che questo piccolo gruppo è guidato da Steve Fukuda, in precedenza director della serie Titanfall.

Il numero uno di Respawn precisa a tal proposito che il gioco non ha nulla a che fare con Titanfall e dunque non c'è nessun terzo capitolo in sviluppo. Già in precedenza Zampella aveva spiegato che Titfanfall 3 è ancora nei sogni di Respawn, tuttavia per adesso rimane un semplice pensiero astratto in quanto, senza la giusta idea, per lo studio non avrebbe senso realizzarlo.

In ogni caso la software house non resterà certo a girarsi i pollici, ed anzi c'è già molta carne al fuoco per il futuro: non resta che scoprire in cosa consiste il misterioso nuovo progetto diretto da Fukuda, oltre che vedere al più presto in azione lo sparatutto in prima persona basato su Star Wars.